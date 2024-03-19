Общество

Более 2,4 млн профориентационных услуг оказали центры занятости в РФ в 2023 году

Центры занятости в 2023 году оказали более 2,4 млн профессиональных ориентационных услуг, из них порядка 940 тысяч - молодым людям до 30 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роструда.

«Более 2,4 млн профориентационных услуг оказали центры занятости в прошлом году. Из них порядка 940 тыс. - молодым людям до 30 лет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в центре занятости россиянам предлагают пройти индивидуальную или групповую карьерную консультацию, психологическое тестирование, которое поможет выявить индивидуальные наклонности к той или иной профессии. Набор мероприятий подбирается под каждого отдельно. По итогам предоставления услуги, обратившийся человек получает рекомендации о возможных направлениях профессиональной деятельности, трудоустройства или профессионального обучения, пишет ТАСС.

«Профессиональные ориентационные услуги, предоставляемые центрами занятости, играют важнейшую роль в помощи гражданам при трудоустройстве и выстраивании их карьерной траектории. Они помогают человеку раскрыть свои таланты, выявить сильные стороны, понять направления для развития. Именно профориентация помогает сориентироваться в многообразии профессий, определиться с тем, что больше подходит человеку с учетом его интересов, навыков и целей», - отмечает заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.