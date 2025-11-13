«Истфакт»: Последний киносеанс для оккупантов

13 ноября 1943 года подпольщик Константин Чехович самостоятельно подготовил и осуществил взрыв в кинотеатре Порхова во время просмотра фильма немцами. По некоторым данным, было уничтожено свыше 700 оккупантов, в том числе два генерала и 41 офицер. Диверсия стала одной из самых крупных и успешных за все время Великой Отечественной войны. О дерзкой акции и подвиге Чеховича рассказывает очередной выпуск проекта «Истфакт».
Программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и вышла при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова.