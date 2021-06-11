Спорт

Великие Луки с высоты аэростата. ФОТО

В Великих Луках с 11 по 17 июня проходит 25-я Международная встреча воздухоплавателей. Каждое лето - всего на несколько дней - в небо над городом поднимаются разноцветные аэростаты.

Сегодня, 12 июня, в день официального открытия соревнований, Великие Луки с высоты птичьего полета увидела корреспондент Псковской Ленты Новостей Екатерина Мазепина.

Она поднялась на аэростате вместе с пилотессой Дианой Насоновой из Москвы. В полете их настиг дождь. Приземлились в поле рядом с деревней Шелково. Поскольку для Екатерины это был первый полет на аэростате, после приземления она по традиции прошла обряд посвящения. Ей присвоили титул графини Шелковской — по названию населенного пункта приземления.