Происшествия

В Локнянском районе преступник проник в офисы и похитил мобильный телефон, веб-камеры и деньги

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж имущества граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в поселке Локня вечером 22 февраля из помещений двух офисов на площади Ленина путем разбития оконного стекла на первом этаже совершена кража мобильного телефона, трех веб-камер и 20 тысяч рублей. Причиненный ущерб устанавливается. Эту кражу сотрудники отделения полиции по Локнянскому району раскрыли по «горячим следам». В ней подозревается безработный житель Локнянского района, 2000 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, фигурант пытался совершить кражу и из третьего офиса, но ему это не удалось из-за решеток на окнах. В ходе обыска часть похищенного изъята. Выяснилось, что часть денег он успел потратить на собственные нужды. Ведется следствие.

В Острове в полицию за помощью обратился 63-летний пенсионер, который сообщил, что в период с 23 по 24 февраля с веранды дома по улице Народной путем повреждения оконной рамы похищены изделия из металла. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данного противоправного деяния. Это - двое не работающих жителей города Острова, 1983 и 1989 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Из дачного дома в деревне Гнилино Палкинского района неизвестный злоумышленник, выставив оконное стекло, похитил музыкальный центр, «болгарку» и продукты. По подозрению в совершении этой кражи задержан 40-летний безработный, судимый житель Палкинского района. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.