Общество

В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним

Нужно законодательно запретить продавать пневматическое оружие людям, не достигшим 18-летнего возраста, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За правду»), комментируя инцидент в Рязани.

Ранее УМВД по Рязанской области сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из купленного на маркетплейсе игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками. В министерстве образования и молодежной политики региона рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. В министерстве здравоохранения области журналистам сообщили, что ученик получил ушиб мягких тканей и отпущен домой.

«Пневмат были куплен на маркетплейсе. Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы пули перестали калечить наших детей», - сказал Гусев.

По его словам, участились случаи трагических инцидентов, когда подростки получают серьезные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов.

Гусев привел в пример случаи, когда в рязанской школе 14-летний ученик выстрелил в одноклассника, а в Подмосковье девятиклассник выстрелил себе в висок - и в той, и в другой ситуации пришлось обращаться за помощью к врачам.

«По поводу пневматического оружия. Его мощность более 3 Дж можно купить только с 18 лет. Однако пневматику с мощностью до 3 Дж могут приобрести даже несовершеннолетние. Значение в 3 Дж примерно в 30 раз меньше, чем у боевых аналогов (от 90 единиц). Кроме того, пневматическое оружие с энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 миллиметра можно приобрести без лицензии с 18 лет», - подчеркнул парламентарий.