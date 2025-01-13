Пенсионер погиб при пожаре в гдовской деревне Раскопель

78-летний мужчина погиб при пожаре в деревне Раскопель Гдовского муниципального округа 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото и видео: МЧС России по Псковской области
Информация о возгорании в доме поступила в ведомство в 9:24. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 78-летний мужчина.
Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы бензогенератора. Спасен соседний жилой дом.
Возгорание ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.