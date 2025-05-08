В России и мире

Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа окончен.

«Война закончена», — сказал Трамп журналистам.

Также представители Красного Креста получили вторую группу израильских заложников, сообщил в понедельник 12-й канал израильского телевидения. «Тринадцать заложников были переданы», — говорится в публикации. Как уточнили в армии обороны Израиля, среди них есть и уроженец Донбасса Максим Харкин.

Таким образом, у палестинского движения ХАМАС больше не осталось живых заложников. Тела погибших передадут позже, пишет РИА Новости.

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.

Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

Вооруженные сторонники ХАМАС вторглись из сектора Газа на израильскую территорию 7 октября 2023 года. В результате атаки были убиты около 1,2 тысячи человек, более 240 человек были взяты в заложники. Атака стала самой кровопролитной в истории еврейского государства. В ответ израильские войска начали полномасштабную операцию в секторе Газа, стремясь уничтожить военно-политическую структуру ХАМАС и освободить похищенных. По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в ходе боев, превысило отметку в 67 тысяч, еще свыше 169 тысяч получили ранения.