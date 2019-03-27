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Качество уборки в Пскове поставят под общественный и депутатский контроль

Глава Пскова Иван Цецерский, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, провел рабочее совещание по вопросу обеспечения надлежащего содержания улично-дорожной сети города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в рабочем совещании приняли участие заместитель главы Пскова, курирующий сферу ЖКХ Сергей Гаврилов, заместитель начальника УГХ Пскова Татьяна Макарова, и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимир Шаляев, директор ООО «СитиИнвестГрупп» Александр Пайст,и.о. директора ООО «ЭГЛЕ» и ООО «Чистый Град» Дмитрий Прибылов, председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар, начальник Контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова, представители общественной организации «Убитые дороги» Алина Александрова и Дмитрий Цопов.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что за последние дни удалось решить многие вопросы по уборке города и главной задачей на ближайшее время стоит усиление контроля и решение существующих проблем в оперативном порядке, и обеспечение должного уровня состояния и содержания дорожной сети города. Иван Цецерский призвал руководителей подрядных организаций обеспечить чистоту на дорогах, парках и скверах города, он заключил, что если все задействованные в данном вопросе подразделения будут работать добросовестно, то и результат не заставит себя ждать. Александр Пайст рассказал, что работа по содержанию улично-дорожной сети происходит в рамках контракта. В контракте заложена определенная сумма денег, из которой идет расчет на уборку города, на зарплату сотрудникам и расходные материалы, также он подчеркнул, что в убыток компания работать не может. На это Глава муниципалитета ответил, что псковичи не должны страдать и испытывать неудобства из-за недочетов в контракте. Поэтому во избежание дальнейших подобных ситуаций по уборке города и дорожному ремонту необходимо пересмотреть работу по контрактам и детально оценить его условия, учесть все имеющие влияние факторы.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сказал, что при заключении последующих контрактов на уборку города, необходимо обратить особое внимание на зимнюю уборку, учет погодных, условий, а также предусмотреть периодичность выполнения работ по ямочному ремонту в рамках текущего содержания дорожной сети. Глава муниципалитета обратился с предложением к Александру Пайсту рассчитать финансовую составляющую контракта, составить смету на тот перечень работ, который необходим для качественной уборки города и содержанию дорожной сети в полном объеме.

Заместитель начальника УГХ Администрации Пскова Татьяна Макарова рассказала об условиях действующих муниципальных контрактов и о том, как производится мониторинг их исполнения. Она заверила, что все высказанные предложения и замечания будут учтены при разработке новых контрактов.

В свою очередь, начальник Контрольного управления Наталья Симонова озвучила, что в настоящее время управлением составляются акты по незамедлительному аварийно-ямочному ремонту. Контрольным отделом Псковской городской Думы по итогам мониторинга дорожной сети ежедневно направляются письма на устранение ямочности и исполнение поручений находится на контроле.

И.о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимир Шаляев обратил внимание участников совещания на необходимость более четкого обозначения сроков сезонных работ по содержанию дорог в контрактах. Кроме того, Иван Цецерский обобщил критические высказывания жителей в социальных сетях указав, что механическая уборка города не должна сопровождаться клубами пыли, так как дороги необходимо убирать с использованием воды. В свою очередь, Александр Пайст отметил, что улично-дорожная сеть города убирается в ночное время, во избежание транспортного коллапса, а температура ночью минусовая, поливать нельзя, да и вода в системе замерзнет.

Иван Цецерский отметил, что тогда надо пересмотреть график уборки города и вывести необходимое число рабочих, чтобы вручную убирать труднодоступные для техники места, а также выработать дифференцированный подход к уборке различных городских объектов. Он заключил, что уборка города, сопровождающая клубом пыли чище город не сделает.

Кроме того, Иван Цецерский напомнил, что с 1 апреля стартует месячник по уборке города в весенне-летний период. Главе администрации Александру Братчикову поручено разработать и представить в адрес Псковской городской Думы план подготовки и проведения месячника по уборке города с закреплением ответственных лиц. Также Иван Цецерский подчеркнул, что Единый день уборки города назначен на 25 апреля. Многие псковичи уже откликнулись на призыв главы Пскова и приводят городские территории в порядок. Так, около десяти человек прошли по периметру пруда в Мирожском парке и убрали мусор, который скопился здесь за зиму. По словам участников субботника, это первая подобная акция, которая будет повторяться и в будущем.