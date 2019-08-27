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Привлекать застройщиков к восстановлению дорожного покрытия, которое разбивается их техникой, предлагает Галина Неваленная

Привлекать строительные организации к восстановлению дорог и дворов, которые разбиваются их строительной техникой, предлагает кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. Свое предложение она высказала в интервью Псковской Ленте Новостей.

«В нашем городе, в частности, на Запсковье, активно строятся новые дома. При этом тяжелая техника застройщиков разбивает асфальтовое покрытие на улицах и во дворах, по которым ездит на строительную площадку. Можно было бы на будущее предусмотреть, чтобы застройщик участвовал в восстановлении дорожного покрытия, которое разбивает», - предложила Галина Неваленная.

По ее словам, на территории Запсковья и так много дворов с неудовлетворительным состоянием асфальтового покрытия, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей микрорайона. «По таким ямам автомобилю сложно проехать, не получив повреждений. В дождь ямы превращаются в глубокие лужи, которые очень сложно преодолеть детям, и они вынуждены обходить их по газонам или выходить за пределы ограждения, подвергая себя риску попасть под машину, - пояснила кандидат в депутаты. - Я уже не говорю про то, что мамочкам с колясками и представителям маломобильных групп населения по таким дворам не проехать».

При этом Галина Неваленная подчеркнула, что инициатива в вопросах приведения в порядок придомовых территорий должна исходить от самих жителей города. «На общем Собрании они должны обозначить круг работ, которые нужно провести во дворе... Есть активные дворы, где все это сделано, и они даже знают сроки, когда должны быть проведены работы. А есть дворы, где жильцы не могут организоваться. И здесь, может быть, стоит привлекать управляющие организации, чтобы помогли им все оформить документально», - заключила Галина Неваленная.

*Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 Неваленной Галины Ивановны