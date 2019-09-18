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«Убитые дороги Пскова» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 20 сентября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей пройдет пресс-конференция, посвященная деятельности общественного движения «Убитые дороги Пскова».

Говорят, в России две беды: дураки и дороги. Можем ли мы решить проблему хотя бы со вторым? Некоторые эксперты поговаривают, что на уровне Псковской области уже сделан качественный шаг вперед: активно велись и ведутся ремонтные работы на трассах областного и местного значения, дорожная инфраструктура развивается, что-то оптимизируется, что-то обустраивается. Однако качество и безопасность псковских дорог – это все еще предмет для жарких дискуссий.

В областном центре исчезают пешеходные переходы, ямы всегда одерживают верх в сражениях с дорожниками, а количество ДТП не уменьшается.

Есть ли свет в конце туннеля? Насколько оправдана оптимизация дорожного движения в Пскове? Как оценивают ситуацию активисты движения «Убитые дороги»? Прислушиваются ли чиновники и органы ГИБДД к их мнению и советам?

Ответить на эти и другие вопросы мы попросим активистов общественного движения «Убитые дороги»:

• Николая Мелькова

• Дмитрия Цопова

• Максима Пушкина

Дата проведения: 20 сентября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо в ответном письме по адресу alexd77@pln-pskov.ru.