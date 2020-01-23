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На четырех дорогах в Псковской области разрешили ездить быстрее

В 2019 году на ряде трасс в России увеличили скоростной лимит. Изменения затронули, в частности, участки федеральных дорог в Псковской области. Это следует из данных Федерального дорожного агентства, пишет «Коммерсантъ».

На 44 участках протяженностью 121,4 км после капитального ремонта и реконструкции введена разрешенная скорость 110 км/ч вместо прежних 90 км/ч.

В Псковской области изменения произошли на участках трассы Р23 Санкт-Петербург - Невель - граница с Белоруссией (303–305-й км и 317–319-й км), М9 «Балтия» (592–593-й км и 594–599-й км), Р56 Великий Новгород - Псков (129–131-й км), А212 Псков - граница с Эстонией (35–38-й км).