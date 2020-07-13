АвтоМир / Дороги

«Убитые дороги» хотят поэкспериментировать с полусферами в Пскове

«Убитые дороги Пскова» хотят провести в Пскове эксперимент с запретом стоянки перед пешеходными переходами с помощью полусфер. Как сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте», в Астрахани в качестве эксперимента обустроили пешеходный переход в центре города островком безопасности с помощью разметки и полусфер.

«Недорогое и эффективное решение для того, чтобы упорядочить остановку и стоянку транспортных средств перед переходом и сделать его более безопасным», - считают представители движения.

Как заметили в сообществе, в Пскове такое решение можно реализовать на следующих пешеходных переходах, так как там есть проблемы с припаркованным транспортом, затрудняющим обзор и водителям, и пешеходам:

1) улица Гоголя - Комсомольский переулок;

2) улица Вокзальная, напротив магазина «Адидас»;

3) улица Гоголя - улица Свердлова;

4) улица Советская, напротив входа в магазин «Мастер».

Сейчас участники движения собирают другие предложения по обустройству «островков безопасности», чтобы направить список в управление городского хозяйства.