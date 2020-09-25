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Более 7 млрд рублей требуется на ремонт мостов в Псковской области

Более 7 млрд рублей требуется на ремонт мостовых сооружений в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мосты - это очень капиталоемкие объекты», - подчеркнул Борис Елкин. Около 100 мостов в регионе требуют ремонта.

При этом более 400 млн рублей требуется на реконструкцию Троицкого моста в Пскове. «Пока таких средств найти не можем, честно скажу. Он в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта. Но запас прочности есть. Благо в советское время строили с большим запасом», - сказал Борис Елкин.

«Если начнется реконструкция Троицкого моста, ситуация с ограничением движения будет значительно хуже, чем при реконструкции улицы Леона Поземского. Это будет совсем другая история - с большими ограничениями и с большими пробками», - отметил он.