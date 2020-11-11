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В Пскове за ДТП, случившиеся из-за гололеда, будут отвечать дорожные подрядчики

Псковская область готова к снегоуборочной кампании на 90% к снегоуборочной кампании. Об этом сообщил в своем еженедельном видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников.

«Небольшая часть техники еще проходит текущий ремонт. Все контракты заключены, в Пскове — еще в прошлом году. Необходимые материалы закуплены», - сообщил губернатор, обратив внимания на два важных изменения, которые учитывают опыт предыдущих лет.

«Прежде всего, были переработаны муниципальные контракты: теперь подрядчик будет привлекаться к ответственности, если из-за некорректно проведенной работы произойдет ДТП, например, из-за гололеда или неубранной дороги. Кроме того, подрядчики подготовили не только зимнюю, но и летнюю технику. Прошлая зима была исключительно бесснежной и теплой, из-за чего на дорогах скапливалась грязь. Теперь в аналогичной ситуации дорожники будут готовы приводить в порядок улицы в любую погоду», - заключил глава региона.