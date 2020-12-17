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Более 27 млн рублей планируют выделить на освещение участков улиц Пскова

Более 27 млн рублей планируют выделить на освещение отдельных участков улиц Пскова. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник отдела коммунальных ресурсов управления городского хозяйства Ерем Сафарян.

«На сегодняшний день в УГХ разработан план проектирования строительства сетей наружного освещения. В него включены все участки улиц, которые надо осветить в ближайшие годы, в том числе Рижский проспект от Рокоссовского до Балтийской, улицы Генерала Маргелова, Новгородская, Алмазная, Ипподромная, Железнодорожная, Яна Райниса, Гаражный проезд. Для этого требуется более 27 млн рублей. Но все зависит от объемов выделенных в бюджете средств в следующем году», - пояснил он.

Есть в УГХ, по его словам, и перечень улиц, которые следует обеспечить наружным освещением в первоочередном порядке. «Это Рижский проспект, Новгородская, Гаражный проезд и, конечно же, проектирование сетей наружного освещения в микрорайоне Паневик, - отметил Ерем Сафарян. - Микрорайон не имеет наружного освещения, планируется его проектирование, учитывая, что там более 7,5 км дорог. При наличии денег в бюджете на следующий год проектирование будет проведено в 2021 году. После утверждения проекта будет определен необходимый объем затрат на строительство наружного освещения в Паневике».