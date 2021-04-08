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Фотофакт: Ямочный ремонт на Набережной реки Великой

В Пскове провели ямочный ремонт на улице Набережная реки Великой. Ремонт проводился 9 апреля с использованием техники ГБУ «Псковавтодор».

Читатели Псковской Ленты Новостей назвали проезд у домов №№4, 6 по улице Набережная реки Великой и Советской, 1/3 одним из претендентов на звание «самый убитый двор».

«Фигурное вожделение уже не спасет. По лету создалось впечатление что вот-вот отремонтируют... Люки раскопали, лежачих полицейских сняли, маячки поставили... и забыли. Центр города - дорога как после бомбежки», - написала автор сообщения.