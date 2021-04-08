«Росавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт трассы Р-23 в Псковской области

Структурное подразделение «Росавтодора» Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на капитальный ремонт участка трассы Р-23 от Санкт-Петербурга до границы с Республикой Беларусь через Псков. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет выполнить весь цикл работ по реконструкции, включая разработку проектной документации и обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.
Цена контракта составляет более 2 млрд рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.
Прием заявок на конкурс завершится 29 апреля в 9:00 по московскому времени.