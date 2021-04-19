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В Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте

В Пскове ликвидирован пешеходный переход у дома №8 по Октябрьскому проспекту. Об этом сообщило движение «Убитые дороги».

По информации источников Псковской Ленты Новостей, решение о ликвидации опасного пешеходного перехода приняла несколько месяцев назад комиссия по безопасности дорожного движения. Условием для упразднения перехода была установка светофора на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Пушкина.

ООО «Дорожный отряд», который сейчас ремонтирует Октябрьский проспект, поднимет бортовой камень в месте бывшего перехода.

Ближайшие переходы расположены у главпочтамта (нерегулируемый) и у дома №14 (регулируемый).