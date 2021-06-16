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Улицу Набережную отремонтируют в Опочке за 4,4 млн рублей

Определен поставщик услуги по ремонту автодорог, тротуаров и дворовых территорий многоквартирных домов в Опочецком районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказчик - администрация Опочецкого района.

Начальная цена составляла 4 млн 430 тыс. 897,19 руб. По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка от Ханагяна А. С.

Заданием предусмотрен ремонт ул. Набережная (от д. №1 до ул. Красногородская) в Опочке. Протяженность участка - 0,391 км. Окончание ремонтных работ – 30 сентября 2021 года.