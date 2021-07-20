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Включить ПДД в школьную программу предложил Сергей Миронов

ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и «устраивать эксперименты на школьниках» не следует - достаточно добавить изучение правил поведения на дороге в рамках ОБЖ. Такое мнение председателя партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова приводит РИА Новости.

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) направил открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в школьную программу изучение правил дорожного движения с возможностью сдавать по новому предмету ЕГЭ (документ имеется в распоряжении РИА Новости).

«Не считаю это хорошей идеей, потому что ПДД не нужно сдавать для поступления в вузы, а раз так, то зачем, спрашивается, ученикам тратить силы на еще один экзамен? И уж тем более не стоит включать это в ЕГЭ, потому что и сам единый госэкзамен в его нынешнем виде надо отменить», - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что изучать ПДД нужно не в рамках нового предмета, а уже существующего, например, в программе ОБЖ.

«Инициативу … можно поддержать лишь в одном: преподавать ПДД в школах нужно, но не в рамках нового предмета, а в качестве дополнения к уже существующим урокам. Например, в рамках "Основ безопасности жизнедеятельности" с увеличением количества часов по этой теме«», - написал Миронов.