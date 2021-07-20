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Соревнования по спортивному ориентированию в Пскове станут причиной перекрытия улиц 20-22 августа

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в Пскове станут причиной перекрытия улиц 20, 21 и 22 августа. Это следует из постановления городской администрации, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания условий для проведения соревнований введут временное прекращение движения автотранспорта на следующих улицах:

- на улице Герцена на участке от улицы Леона Поземского до улицы Волкова с 10.00 до 16.00 20 августа (объезд по улице Труда);

- на улице Красноармейской на участке от дома №4 до Ольгинской набережной, на Ольгинской набережной на участке от улицы Красноармейской до дома №5а на Ольгинской набережной с 10.00 до 16.00 21 августа (объезд по улице Максима Горького);

- на улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка с 9.30 до 14.00 22 августа (объезд по улицам Свердлова и Советской).