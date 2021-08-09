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Автобусные остановки привели в порядок по нацпроекту в Псковском районе

На объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковском районе – участке трассы Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье длиной 7,3 км - завершили ремонт остановочных комплексов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Рабочие привели в порядок три комплекса (по 2 автобусные остановки с каждой стороны дороги) в деревнях Заклинье, Грядище и Середка. Дополнительно они обустроили четвертый комплекс у Середкинской средней общеобразовательной школы, в которой обучаются более 240 детей.

Дорожники заменили бортовой камень и асфальтобетонное покрытие на заездных карманах и посадочных площадках. На существующих остановках сохранились железобетонные павильоны, а на новой, возле школы, установили металлический оцинкованный автопавильон со скамьей и урной.

Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка выровняли слой асфальтобетонного покрытия и отремонтировали 3 водопропускные трубы. На первых 3 км расчистили от кустарника и деревьев полосу отвода. Теперь рабочим предстоят работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона и укреплению обочин песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом.

Заказчиком работ выступает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Подрядная организация – ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок окончания ремонта - 1 декабря.

Начиная с 2019 года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» трассу Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье приводят в нормативное состояние поэтапно. В 2019 году восстановили 23,2 км, в 2020 году - 31,6 км, а в 2021 году – 29,5 км. К 2024 году в планах обновить автодорогу на всем ее протяжении на территории Псковской области.