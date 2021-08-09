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В Дновском районе открыли для движения участок дороги после ремонта по нацпроекту

Приемка участка дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы, отремонтированного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», состоялась в Дновском районе. Комиссия заказчика работ осмотрела объект и приняла его без замечаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Надеемся, что дорога прослужит людям долгие годы», - отметил и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Павел Кипрушев и поблагодарил подрядчика - АО «Буер» - за качественно выполненную работу в положенные сроки.

В нормативное состояние приведено 8,3 км трассы с 24-го по 32-й км. Участок проходит через деревни Гаврово, Вишенка, Выскодь. В последнем населенном пункте находится Выскодская основная общеобразовательная школа.

Подрядная организация расчистила 7 га полосы отвода, заменила асфальтобетонное покрытие на площади 50 тысяч квадратных метров, выполнила планировку откосов и дна кюветов на площади 30 тысяч квадратных метров. В таком же объеме укрепила щебеночно-песчано-гравийной смесью обочины.

Кроме того, отремонтировали 34 примыкания и съезда с дороги, 39 водопропускных труб, 5 автобусных остановок. На двух из них установили новые автопавильоны, скамейки и урны. Осевая разметка и дублирующие знаки на проезжей части нанесены термопластиком, краевая — краской.

Подрядчик несет гарантийные обязательства на верхний слой асфальтобетона 4 года, откосы насыпи, обочины и бортовой камень — 2 года, трубы — 8 лет.

Как отметил представитель компании «Буер» Андрей Лукин, качеству работ уделили особое внимание. «Для укладки асфальта по новому ГОСТу была разработана технологическая карта, подобран набор катков, рассчитано оптимальное количество проходов каждого катка по одному следу, а также подобрана температура начала и окончания уплотнения асфальтобетона», - подчеркнул он.

Стоимость ремонта составила более 120 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Дорога Дедовичи – Дно – Костыжицы протяженностью свыше 64 км относится к IV категории. Благодаря нацпроекту ее поэтапно обновляют с 2019 года. В общей сложности доведено до норматива уже более 26 км.