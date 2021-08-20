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Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове

Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

В связи с проведением ремонтных работ введут одностороннее движение на участке дороги от улицы Новоселов в сторону улицы Труда. Разрешенное направление движения – в сторону улицы Труда. Изменения вступят в силу 25 августа с 14.00 и будут действовать до окончания ремонтных работ, как минимум до середины сентября.

Александр Грацкий отметил, что говорить о введении такой схемы на постоянной основе рано. Для этого необходимо решение комиссии по безопасности дорожного движения.

Добавим, работы на улицах Новоселов и Звездной должны закончиться 1 октября. Сейчас идут активные работы по замене поребрика.