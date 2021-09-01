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На улице Ленина в Пскове началась организация «треугольника видимости»

На улице Ленина в Пскове перед пешеходным переходом у Гуманитарного лицея начались работы по реализации проекта по повышению безопасности на пешеходном переходе путем обеспечения треугольника видимости. Об этом сообщается в группе «Псковский урбанист» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, решение организовать «треугольник безопасности» на улице Ленина, возле Гуманитарного лицея, было принято 15 июня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения как альтернатива предложению ОГИБДД Пскова по установке светофоров Т7 около всех городских школ.

По практике других городов, это означает участок дороги, свободный от парковки с двух сторон дороги для обеспечения видимости пешеходов. Могут применяться не только запрещающие знаки, но и бетонные полусферы.