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Движение транспорта по улице Красноармейской временно закроют в Пскове

Движение автотранспорта будет закрыто на улице Красноармейской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение автомобилей по улице Красноармейской в направлении от улицы Максима Горького до улицы Петровской, в районе дома №47/9 будет закрыто с 7 по 20 сентября.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании Ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.