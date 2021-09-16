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На улице Прудовой в Печорах укладывают новый асфальт

Новый асфальт толщиной десять с появится на улице Прудовой в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

17 сентября подрядчик ООО «Печорыагродорстрой» приступил к укладке нижнего слоя асфальта.

«По техническому заданию на улице Прудовой в Печорах предусмотрена укладка двух слоев асфальта - верхнего и нижнего. Каждый из них толщиной по пять сантиметров. Мы отремонтируем участок Прудовой между улицами Каштановой и Юрьевской протяженностью 195 метров», - пояснила директор предприятия Наталья Попова.

На участке улицы Прудовой, который сейчас асфальтируют, отремонтированы системы водоснабжения, отопления и канализации. Эти работы выполнило муниципальное предприятие «Печорские тепловые сети».