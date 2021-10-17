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Для обработки трасс в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов

Для обработки федеральных дорог в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ведомство завершило подготовку к зимнему содержанию федеральных автомобильных дорог в Псковской области. В расчистке, обработке противогололеными материалами и других работах на пяти дорогах предстоящей зимой задействуют 128 единиц спецтехники.

На вооружении подрядных организаций находятся комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Все противогололедные материалы заготовлены в необходимом объеме: песок – 1,418 тысячи тонн, песко-соляная смесь – 33,749 тысячи тонн, соль с антислеживателем – 7,490 тысячи тонн.

Дважды в сутки из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в управление дорог поступают прогнозы погоды, информация о возможных осадках, штормовые предупреждения. Также оценить ситуацию на федеральных трассах позволяют данные, поступающие с метеостанций. Благодаря этим сведениям дорожники заранее готовятся к изменению погодных условий, своевременно принимают меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Подрядным организациям, занятым в содержании дорог, поручили обеспечить круглосуточное дежурство работников и готовность спецтехники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и расчистке снега.

Напомним, по территории Псковской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 913,692 км: