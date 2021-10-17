←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
ещё Дороги 17.10.2021 14:501 Более 12 миллиардов рублей вложат в ремонт дорог в Псковской области 21.10.2021 15:190 Для обработки трасс в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов 21.10.2021 14:260 Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта 25 октября 21.10.2021 10:230 Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры 20.10.2021 14:003 Начальник ГИБДД Пскова не видит целесообразности в одностороннем движении на Звездной 19.10.2021 16:044 Ремонт площади Победы завершили в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Для обработки трасс в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов

21.10.2021 15:19|ПсковКомментариев: 0

Для обработки федеральных дорог в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ведомство завершило подготовку к зимнему содержанию федеральных автомобильных дорог в Псковской области. В расчистке, обработке противогололеными материалами и других работах на пяти дорогах предстоящей зимой задействуют 128 единиц спецтехники.

На вооружении подрядных организаций находятся комбинированные дорожные машины (КДМ), экскаваторы и роторные снегоочистители, автогрейдеры и погрузчики, бульдозеры и другая техника. Все противогололедные материалы заготовлены в необходимом объеме: песок – 1,418 тысячи тонн, песко-соляная смесь – 33,749 тысячи тонн, соль с антислеживателем – 7,490 тысячи тонн.

Дважды в сутки из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в управление дорог поступают прогнозы погоды, информация о возможных осадках, штормовые предупреждения. Также оценить ситуацию на федеральных трассах позволяют данные, поступающие с метеостанций. Благодаря этим сведениям дорожники заранее готовятся к изменению погодных условий, своевременно принимают меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Подрядным организациям, занятым в содержании дорог, поручили обеспечить круглосуточное дежурство работников и готовность спецтехники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и расчистке снега.

Напомним, по территории Псковской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 913,692 км:

  • Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия – 364,704 км;
  • М-9 «Балтия» – 197,989 км;
  • Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 121,722 км;
  • А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой – 55,205 км.
  • А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель – 174,072.
Теги: #зима #дороги Псковской области #гололед
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.10.2021, 15:190 Для обработки трасс в Псковской области заготовили 60 тысяч тонн противогололедных материалов 21.10.2021, 14:260 Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта 25 октября 21.10.2021, 11:557 Андрей Козлов: Для автовладельцев отмена техосмотра будет «бальзамом на душу» 21.10.2021, 10:430 Пьяный водитель врезался в автобус на Ленинградском шоссе в Пскове
21.10.2021, 10:230 Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры 20.10.2021, 20:000 14 пешеходов погибли за девять месяцев на дорогах Псковской области 20.10.2021, 16:010 Псковский гидрометцентр предупредил водителей о гололедице 20.10.2021, 15:350 ВТБ: Спрос на беззалоговые автокредиты вырос в 1,5 раза
20.10.2021, 14:454 Не выплескивать негатив на нарушителей ПДД призвали псковичей 20.10.2021, 14:003 Начальник ГИБДД Пскова не видит целесообразности в одностороннем движении на Звездной 20.10.2021, 12:541 «Это не женщины»: Владимир Папорт назвал главную угрозу на дорогах Пскова 20.10.2021, 12:160 Водитель попал в больницу после ДТП на улице Труда в Пскове
20.10.2021, 11:440 В ГИБДД призвали псковичей не покупать опасные подарки детям 20.10.2021, 11:050 Трех псковичей накажут за повторное нетрезвое вождение 20.10.2021, 11:020 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о стиле вождения псковских водителей 20.10.2021, 10:150 В России прогнозируют дальнейший рост цен на зимнее дизельное топливо
20.10.2021, 08:560 ДТП произошло в центре Пскова 20.10.2021, 07:450 Псковичам объяснили причину срыва автобусных рейсов по маршруту №1 19.10.2021, 22:370 Движение транспорта восстановили на улице Максима Горького в Пскове 19.10.2021, 20:310 17-летнего юношу сбили на Сиреневом бульваре в Пскове
19.10.2021, 18:360 Стиль вождения псковских водителей обсудят участники пресс-конференции ПЛН 19.10.2021, 16:044 Ремонт площади Победы завершили в Пскове 19.10.2021, 11:253 Пенсионерка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове 19.10.2021, 10:310 Участок улицы Максима Горького в Пскове закрыт для всех видов транспорта
19.10.2021, 10:050 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Петровской и Конной в Пскове 19.10.2021, 09:2211 Девушка за рулем сбила молодого человека в Пскове 18.10.2021, 22:414 Полиция ищет свидетелей смертельного «тест-драйва» под Псковом 18.10.2021, 21:140 Водитель «Шкоды» погиб на автодороге Остров - Новоржев
18.10.2021, 19:520 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Псковском районе 18.10.2021, 16:050 В Псковской области утомленный водитель чуть не убил семью и попал под суд 18.10.2021, 15:190 До 10 кубометров осенней листвы в день убирают на Завеличье и Запсковье. ФОТО 18.10.2021, 14:400 Два автомобиля не разъехались на перекрестке в Пскове
18.10.2021, 13:471 На Запсковье привели в порядок еще один проезд. ФОТО 18.10.2021, 12:550 Острович отработает 200 часов за повторное нетрезвое вождение 18.10.2021, 12:300 Въехавшего в припаркованные автомашины водителя разыскивают в Пыталово 18.10.2021, 12:110 Четверо нетрезвых водителей попались псковским полицейским
18.10.2021, 11:461 Улицу Снятную ремонтируют в Пскове 18.10.2021, 11:250 Почти 50 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю 18.10.2021, 10:472 В Пскове «Додж» оказался на тротуаре после столкновения с «Крайслером». ФОТО 18.10.2021, 10:180 Виновник тройного ДТП на улице Ипподромной в Пскове получил штраф
18.10.2021, 10:028 Почти 50% работающих псковичей не смогут накопить на новый автомобиль за 10 лет 18.10.2021, 09:303 Псковский бизнесмен: Автосервисы нарушают законные права автовладельцев 17.10.2021, 21:160 Полиция выявила нарушения в ходе проверок автобусов в Пскове 17.10.2021, 18:506 Глава Пскова: Качественные дороги - необходимое условие благополучия горожан
17.10.2021, 16:560 Нарушение ПДД обернулось для великолучанина переломами ребер 17.10.2021, 16:171 Борис Елкин пожелал дорожникам не сбавлять темпов 17.10.2021, 14:501 Более 12 миллиардов рублей вложат в ремонт дорог в Псковской области 17.10.2021, 14:130 Водитель «БМВ» въехал в «Мазду» в центре Великих Лук, пострадала женщина
17.10.2021, 13:322 Пострадавшая в ДТП жительница Красногородска получила перелом лобковой кости 17.10.2021, 13:030 Новгородцы попали в ДТП в Островском районе 17.10.2021, 12:430 «Мерседес» врезался в отбойник на трассе в Стругокрасненском районе 17.10.2021, 11:150 В России предложили запретить стоянку на «островках безопасности»
17.10.2021, 10:200 Пьяного водителя ВАЗа остановили сотрудники ГИБДД в Гдовском районе 16.10.2021, 23:560 Фура сбила насмерть пожилую женщину в Великолукском районе 16.10.2021, 23:060 Лося сбили на трассе в Пустошкинском районе 16.10.2021, 22:011 Женщину сбил автомобиль возле магазина в Красногородске
16.10.2021, 21:400 Велосипедист и автомобиль не разъехались в Великих Луках 16.10.2021, 20:520 Выпавшего из трактора водителя в Невельском районе задавило колесом 16.10.2021, 20:470 35 дворов отремонтировали в Великих Луках 16.10.2021, 19:300 Микроавтобус с охотниками перевернулся в Псковском районе
16.10.2021, 17:313 Объем дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей 16.10.2021, 16:130 Известный хореограф пострадал в ДТП в Великолукском районе 16.10.2021, 15:300 Массовую проверку водителей проведут в Пскове 17 октября 16.10.2021, 14:280 Три автомобиля столкнулись на улице Ипподромной в Пскове
16.10.2021, 14:050 Автомобиль врезался в здание в Великих Луках 16.10.2021, 13:260 Борис Елкин поинтересовался мнением псковичей об организации одностороннего движения на улице Звездной 16.10.2021, 12:570 Лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Усвятском районе 16.10.2021, 11:000 Ребенок пострадал в ДТП в Великолукском районе
16.10.2021, 09:506 В России разработали ПДД для электросамокатов и гироскутеров 16.10.2021, 09:000 Псков получил средства на реконструкцию Троицкого моста 15.10.2021, 17:151 В Пскове отремонтировали еще один дворовый проезд 15.10.2021, 15:532 С «плавающей» зеленой фазой светофора экспериментируют в Пскове
15.10.2021, 13:001 В Черехе на федеральной трассе отключат светофор 15.10.2021, 11:592 Наружное освещение появилось на Гаражном проезде в Пскове 15.10.2021, 11:392 «Лежачих полицейских» просят установить в псковском дворе после ДТП с собакой 15.10.2021, 10:090 Улицы Новоселов и Звездную в Пскове закроют для транспорта в выходные дни
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.