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Всероссийская олимпиада для школьников «Безопасные дороги» проходит в формате онлайн-игры

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится на образовательной платформе «Учи.ру». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, ученики 1-9-х классов могут проверить свои знания правил дорожного движения до 19 ноября.

«Уникальная особенность всех олимпиад, которые мы проводим совместно с "Учи.ру", заключается в использовании игрового формата, современной компьютерной графики, привлекательного дизайна и удобного пользовательского интерфейса. Участники онлайн-олимпиады "Безопасные дороги" проходят разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями...» — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе «Учи.ру» и перейти из личного кабинета на страницу мероприятия.

Минтранс, МВД, Минпросвещения и АНО «Национальные приоритеты» выступили организаторами олимпиады, которая проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».