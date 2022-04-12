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Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове за год

Более 17 километров дорог отремонтировали в Пскове за 2021 год. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году в Пскове отремонтировали более 17 километров дорог. Из них около 7 километров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и более 10 км – за счет средств Дорожного фонда Псковской области. В общей сложности в нормативное состояние привели 23 объекта улично-дорожной сети», - сказал сити-менеджер.

Помимо этого, в рамках нацпроекта отремонтировали дороги на улицах Коммунальной, Чудской, Инженерной и Алтаева. Также привели в порядок Октябрьский проспект и другие объекты. Стартовали и будут завершены в этом году: ремонт Рижского проспекта, реконструкция улицы Кузбасской Дивизии.

«В рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» завершен 1-й этап реконструкции улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Набат. Обустроен сквер Народовластия и на берегу реки Псковы - парк Строителей. Начался 2-й этап реконструкции улицы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Работы планируется завершить в текущем году», - подытожил глава администрации города.