АвтоМир / Дороги

Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове

Остановочную площадку на Привокзальной площади начали ремонтировать в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Бори Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Из-за дефектов основания и повышенной нагрузки на полотне образовалась высокая колейность и ямочность. Просто переложить асфальт в этом случае не выход, поэтому будет производиться полная замена дорожной одежды», - рассказал Борис Елкин.

Гарантия на покрытие составит 4 года. Завершить работы должны до 30 ноября.

«Подрядчик сделает новое "корыто", а затем обустроит полноценный дорожный "пирог" из нескольких слоев песка, щебня и асфальтобетона», - рассказал глава Пскова и призвал автомобилистов и пассажиров автобусов с пониманием отнестись к возможным неудобствам.