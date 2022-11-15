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Участок дороги до границы с Латвией ввели в эксплуатацию в Псковской области

Участок дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской Республикой протяженностью 10 км (км 41+200 – км 51+200) ввели в эксплуатацию после ремонта в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковавтодоре».

Фото здесь и далее: Псковавтодор

Дорога проходит через село Вышгородок, где по пути расположены школа и детский сад. На участке отремонтировали изношенное дорожное полотно, пересечения и примыкания, водопропускные трубы, восстановили укрепленные части обочин и виражей, произвели укрепление обочин. Также отремонтировано семь автобусных остановок. Для безопасности дорожного движения нанесли дорожную разметку.

Общая стоимость контракта составила 323 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», пояснили в дорожной организации.

В следующем году будет продолжен ремонт на еще одном участке дороги (км 51+200 – км 59+325).