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Верхний слой асфальта на Октябрьском проспекте в Пскове будут укладывать 3 и 4 июля

Верхний слой асфальта на Октябрьском проспекте на участке от улицы Свердлова до улицы Гражданской в Пскове будут укладывать 3 и 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В связи с этим 3 июля перекроют выезд с улицы Кузнецкой со стороны кинотеатра «Победа» (объезд – улицы Спортивная и Гражданская) и заезд на улицу Свердлова (объезд – улица Гоголя). Проезд автотранспорта будет осуществляться по второй половине дороги по одной полосе в каждую сторону. Автобусную остановку «Летний сад» перенесут к дому №15 по Октябрьскому проспекту.

4 июля работы будут проходить на левой половине дороги. В связи с этим перекроют улицу Кузнецкую со стороны гостиницы «Октябрьская» (объезд – улицы Льва Толстого и Гражданская) и заезд на улицу Свердлова (объезд – улица Гоголя). Остановку «Летний сад» перенесут к дому №28 по Октябрьскому проспекту.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.