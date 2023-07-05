АвтоМир / Дороги

Гарантийный ремонт дорог идет на нескольких улицах Пскова

Гарантийный ремонт идет на нескольких улицах Пскова: Киселева, Пароменской, Петровской, Инженерной, Индустриальной, Яна Фабрициуса, Гражданской и Железнодорожной. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин | Telegram

«Объекты отремонтированы в 2019-2020 годах. Устраняют дефекты картами: вырубают участки, укладывают асфальт и укатывают», – отметил Борис Елкин.

Глава города добавил, что поскольку подрядчик передвигается с объекта на объект в разных частях города, в первый день работ было выполнено только фрезерование. Для безопасного проезда автомобилей вырубки были подсыпаны фрезерованным материалом.

«Бдительные псковичи даже забеспокоились, что на этом ямочный ремонт завершен. Спешу вас заверить, что нет! Сегодня идет укладка асфальта, а завтра будет уборка мусора», – заключил Борис Елкин.