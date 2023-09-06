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Подрядчик провалил поставку битума для псковских дорог из-за резкого роста цен

Две компании не выполнили условия контрактов по поставке дорожного битума для ремонта дорог в Псковской области, одна из них попала в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы России по региону.

Вологодская компания ООО «Техснаб» выиграла торги на поставку битума на сумму более 8 миллионов рублей, но не исполнила ни одной заявки заказчика. Региональное УФАС включило подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Другой подрядчик, индивидуальный предприниматель, совершал попытки поставить битум, однако не смог сделать это в полном объеме по причине резкого повышения цены на битум. По его словам, цена на битум увеличилась на 100% на момент исполнения контракта. При этом предприниматель активно искал альтернативные пути решения возникшей проблемы, включая поиск нового поставщика битума.

Антимонопольная служба приняла во внимание попытки подрядчика исполнить контракт, а также то, что в прошлом предприниматель добросовестно исполнил несколько государственных контрактов, и в настоящее время исполняет другие контракты с заказчиком, поэтому приняла решение не включать индивидуального предпринимателя в РНП.