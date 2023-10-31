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Часть оборудования уличного освещения в Острове-2 вышла из строя

Неполадки с уличным освещением в городке Остров-2 связаны с выходом из строя части электрооборудования. Причина аварии – погодные условия в виде аномальных ветров. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

В настоящее время оборудование заказано, после прибытия рабочие произведут монтаж и настройку. Весь комплекс работ планируют завершить к 1 декабря.

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Кроме этого, в сентябре текущего года специалисты провели мониторинг работы уличного освещения в городской черте. Замену всех неработающих светильников ведет подрядная организация по заявкам в порядке очерёдности. Временной график включения и отключения уличного освещения также приводится в соответствие с погодными условиями и уровнем освещённости.

С сообщениями о некорректной работе системы уличного освещения по временным интервалам включения/выключения, граждане могут обращаться в комитет по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района по телефону: 8 (811 52) 3-11-49.