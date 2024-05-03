АвтоМир / Дороги

Движение транспорта ограничат в Бежаницах и Стругокрасненском округе 9 мая

9 мая вводится ограничение движения транспорта на некоторых региональных дорогах Псковской области в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 12:00 до 12:10 будет ограничено движение по участку автодороги Бежаницы – Сущево - Цевло, проходящему по улице Смольной (от дома №1 до дома №14).

С 12:10 до 12:25 - по участку автодорог Пушкинские Горы – Локня, проходящему по улице Советской (от дома №26 до дома №72) в поселке Бежаницы.

Объезд осуществляется по улицам Лары Михеенко, Смольной и Аэродромной в Бежаницах.

С 11:00 до 11:45 также будет ограничено движение по участку автодороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса, проходящему по улице Евстафьева от дома №3 до дома №28 на улице Давыдова в селе Новоселье Стругокрасненского муниципального округа в связи с прохождением колонны «Бессмертного полка» на братское захоронение.

Объезд осуществляется по улице Ручьевской в селе Новоселье.