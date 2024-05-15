Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 17 мая

Скорость движения транспорта ограничат на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Скорость движения транспорта ограничат:
- в оба направления с 9:00 до 16:00 для механической очистки и мойки краевой линии у разделительной полосы на 40-45 километре трассы;
- в направлении Санкт-Петербурга с 9:00 до 16:00 для мойки водоотводных лотков на 34-31 км;
- в оба направления с 8:00 до 16:00 для устранения деформаций асфальтобетонного покрытия на 140-143 км.