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В «Псковпассажиравтотрансе» прокомментировали нехватку водителей и кондукторов

Причину образовавшегося дефицита кадров - острую нехватку водителей и кондукторов - назвали в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

«Тяжелая работа у нас, но ведь много таких мест, где не хватает людей. Учителей, например, в связи с чем не хватает? Раньше и автобусов не хватало, а сейчас их стало достаточно, мы получили новые автобусы, и вот эта проблема (дефицит кадров - ред.) проявилась. Постепенно уходят люди, конечно. Может быть, потому что такая работа — тяжелая и малооплачиваемая, хотя для Пскова не сказать, что сильно малооплачиваемая. Вообще рабочие специальности всегда востребованы», - рассказали Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

Напомним, ранее и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на сайте губернатора, отвечая на обращение местного жителя, заявил, что в «Псковпассажиравтотрансе» ощущается острая нехватка водителей и кондукторов.

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Те, кого интересуют эти вакансии, могут обратиться в отдел кадров «Псковпассажиравтотранса». Контакты размещены на сайте предприятия.