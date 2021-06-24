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«Псковпассажиравтотранс» ощущает острую нехватку водителей и кондукторов

На ГППО «Псковпассажиравтотранс» ощущается острая нехватка водителей и кондукторов. Об этом сообщил и.о.председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 1 сентября на сайте губернатора региона, отвечая на обращение.

Днем ранее пскович пожаловался, что несмотря на поступление новых автобусов, городской транспорт стал ходить ещё реже. «Некоторые временные отрезки администрация автобусного парка просто вычеркивает от руки. Даже на главных маршрутах города, автобус можно ждать больше 20 минут. А ведь это единственный доступный транспорт в областной столице. Большая просьба сделать больше рейсов городских автобусов», - написал автор обращения.

По словам Станислава Стармолотова, актуальное расписание движения автобусов, размещено на официальном сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс» в разделе «Расписания», а также на информационных табличках, расположенных на остановочных пунктах и соответствует планируемому расписанию.

«Однако, в связи с тем, что в городе Пскове отсутствуют специальные выделенные полосы для движения общественного транспорта, реальное время прибытия автобуса на остановочный пункт может отличаться от заявленного в расписании, поскольку зависит от дорожных условий: пробки, аварии, перекрытия, проведение дорожно-ремонтных работ. Особенно часто нарушения расписания фиксируются в утренние и вечерние часы «пик», когда большая часть населения города следует на работу и учебу. Даже маршруты с минимальным интервалом движения (№ 17, № 11, № 2) вынужденно простаивают в автомобильных заторах и прибывают с опозданием», - сообщается в ответе.

«Кроме того, в последнее время на Предприятии ощущается острая нехватка водителей и кондукторов, что не позволяет укомплектовать все экипажи автобусов и обеспечить выполнение 100% заявленных рейсов, что также приводит к увеличению интервалов из-за недовыпуска автобусов», - написал Станислав Стармолотов.

Предприятие приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и продолжит принимать все возможные меры для скорейшей стабилизации ситуации с соблюдением графиков движения общественного транспорта.