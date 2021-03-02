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Владельцам двух цветочных магазинов на Юбилейной отказано в организации парковочных «карманов»

В Пскове двум предпринимателям отказано в организации парковочных «карманов» у торговых объектов «Цветы» по улице Юбилейной, 60 и 75а. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение вынесла городская комиссия по безопасности дорожного движения 23 марта.

Предприниматели заявили, что им необходима парковка, поскольку место не проходное и без стоянки автотранспорта бизнес закроется. Почти все члены комиссии в ходе обсуждения высказались против, принимая во внимание, что стоянка возможна только для стационарного торгового объекта, и для этого придется арендовать земельный участок на торгах.

Депутат городской Думы Денис Иванов заявил, что рядом с домом по улице Юбилейной, 60 находится «Империал», где тоже продаются цветы, поэтому парковка бизнес не спасет. По словам одного из предпринимателей, ранее ей пришлось закрыть цветочный магазин на улице Некрасова возле администрации области после того, как там была запрещена остановка и стоянка транспорта. Глава администрации Пскова Александр Братчиков ответил, что, если бы вся администрация ходила за цветами в этот магазин, закрытие парковки не отразилось бы на бизнесе.