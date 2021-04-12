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За невыделение парковок для инвалидов в Псковской области оштрафовали 4 организации

Два должностных и два юридических лица привлекли к ответственности за невыделение парковочных мест для инвалидов в Псковской области за 2020 год. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал инспектор по исполнению административного законодательства УГИБДД МВД России по Псковской области Алексей Большаков.

Алексей Большаков напомнил, что количество парковочных мест для инвалидов предусмотрено федеральным законом «О социальной защите инвалидов». Согласно закону, не менее 10% мест на территории общественных организаций должны быть выделены для инвалидов.

Штраф за невыполнение требований закона составляет от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.