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Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении наказания для пьяных водителей

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми предлагается усилить ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, поправками предлагается ужесточить (до трех лет лишения свободы) наказание за «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

По действующему законодательству за повторное вождение в нетрезвом виде предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Также предлагается увеличение размера штрафа (от 300 до 500 тысяч вместо от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет), а также исключение наказания в виде обязательных работ.

«Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — говорил ранее Вячеслав Володин.

«Все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв из‑за пьяного водителя», — считает он.

«Актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», — сказано в пояснительной записке.