АвтоМир / Официально

За неделю сотрудники ГИБДД пресекли 1962 правонарушения в Псковской области

За период с 24 по 30 мая сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 1962 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Выявлено 57 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 11 водителей.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.