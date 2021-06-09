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В России ужесточили ограничения, связанные с экологическими классами автомобилей

Знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса, вступили в силу в России с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно нововведениям, в ПДД появились зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств - в данных местах будет запрещено движение механических ТС с экологическим классом, указанным в регистрационных документах, ниже указанного на знаке экологического класса.

Кроме того, такие же ограничения вводятся и для автомобилистов, у которых в регистрационных документах экологический класс автомобиля не указан вовсе. Подобные же ограничения распространяются и на грузовые автомобили, тракторы и самоходные машины.

Новая норма не распространяется на механические транспортные средства военных, полиции, спасателей, пожарной охраны, скорой помощи, газовиков, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.