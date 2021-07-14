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В Псковской области за неделю выявили 61 пьяного водителя

За период с 16 по 22 августа сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской области пресечено 1985 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД по Псковской области, выявлен 61 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 10 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли и 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!», - сообщили в УГИБДД.