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На дорогах Псковской области за неделю остановили более 50 нетрезвых водителей

1964 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли в период с 23 по 29 августа псковские сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Выявлены 53 нетрезвых водителя, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны 7 автомобилистов. За указанный период на территории региона зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, еще 14 получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД подчеркнули, что зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать правила, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.