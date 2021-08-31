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Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

1953 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники ГИБДД с 30 августа по 5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлено 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержаны 4 водителя.

За указанный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД предупредили водителей, что зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. «Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - подчеркнули в ведомстве.