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Неделя безопасности дорожного движения прошла в Псковской области

Профилактические мероприятия прошли в Великих Луках, Дедовичском и Себежском районах в рамках Недели безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

23 сентября стражи порядка провели встречи с учащимися 2-3 классов школы №50 города Дно, а 24 сентября - с воспитанниками детского сада №4 «Теремок». В Дедовичской средней школе №1 прошло посвящение первоклассников в пешеходы. Детям вручили памятки пешехода и световозращающие элементы. Детям разъяснили, зачем они нужны.

Личный состав ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с управлением образования города с использованием мобильной площадки «Лаборатория безопасности» организовал познавательный урок «Соблюдай ПДД, пусть не будет ДТП!» с учащимися школы №2. Для ребят провели практические знания по формированию навыков безопасного образа жизни, также детям рассказали об основах оказания первой медицинской помощи. На занятиях использовался специализированный манекен «Сердечно-легочная реанимация».

Помимо этого, сотрудники ведомства провели беседы со старшеклассниками в Себежской общеобразовательной школе, также там прошло тестирование на знание правил дорожного движения, а в младших классах организовали конкурсы и викторины, вручили призы. В Сосновоборском социальном приюте для детей и подростков состоялись мероприятия, направленные на закрепление знаний ПДД, ребята получили сладкие подарки.

С родителями провели собрания. В ходе общения инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Халабуда напомнила собравшимся о важности личного примера взрослых для формирования законопослушного поведения детей. В детских садах были организованы практические занятия для выработки навыков безопасного поведения на дорогах. В этой профилактической работе принимали участие и члены Общественного совета при МО МВД России «Себежский».