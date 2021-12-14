АвтоМир / Официально

Псковская ГИБДД призывает водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге

Управление ГИБДД призывает псковских родителей напомнить детям правила дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Безопасность детей на дорогах не должна оставлять равнодушными участников дорожного движения. За случаями детского травматизма на дорогах всегда стоит безучастность и беспечность взрослых. Дети - самые незащищенные участники дорожного движения. И ответственность за их жизнь и здоровье целиком лежит на взрослых», - отметили в Госавтоинспекции.

Так, родителям необходимо научить детей правильно переходить дорогу только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, убедившись перед этим в безопасности. Нужно также одеть ребенка в яркую одежду, используя светоотражающие элементы, чтобы его можно было заметить на дороге. Помимо этого, родителям не стоит пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Необходимо обязательно использовать ремни безопасности и детские сиденья, отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, которые не могут правильно оценивать расстояние до приближающегося автомобиля и часто переоценивают свои возможности, считая, что успеют перебежать дорогу. Водители должны заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, во дворах и местах массового скопления людей, а также соблюдать правила проезда нерегулируемых переходов.

«Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть только в установленных для этого местах. При этом будьте предельно внимательными при переходе проезжей части даже по пешеходному переходу. Сначала убедитесь, что водитель автомобиля вас видит, и только тогда начинайте переходить дорогу. Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей дорожной грамоте. Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить их от несчастных случаев на дороге и берегите детей», - добавили в ГИБДД.